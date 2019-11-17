Париж, 18 ноября, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Сторонники движения «жёлтых жилетов» в воскресенье провели во Франции очередную протестную акцию, которая обошлась без массовых погромов, сообщает пресс-служба парижской полиции на своей странице в Twitter.

(сс) Dmitry Dzhus Жёлтые жилеты

Полиция отмечает, что за день протестов был задержан всего 31 человек, в то время как за субботу полицейские задержали 263 человека. Всего в Париже на воскресную акцию вышли несколько сотен человек. Информации о столкновениях протестующих с полицией не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября здание галереи Лафайет было закрыто из-за протестной акции «жёлтых жилетов». Отмечалось, что несколько десятков демонстрантов провели акцию в здании галереи, однако позднее их вывела на улицу охрана.