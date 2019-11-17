Минск, 18 ноября, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Явка на выборах в белорусский парламент составила 77,22%, сообщает ЦИК Белоруссии.

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По предварительным данным, наибольшая итоговая явка на участках для голосования зафиксирована в Могилевской области, там она составила 82,3%. Меньше всего граждан пришли проголосовать в Минске, там явка избирателей составила 63,26%.

Напомним, 17 ноября прошли выборы в Палату представителей национального собрания Белоруссии по мажоритарной системе. В списки избирателей были включены почти 7 млн человек. Досрочно проголосовало 63%. Соответственно, получается, что если бы не совершенно невероятные данные по досрочному голосованию, парламентские выборы могли бы и не состояться из-за низкой явки в день голосования.