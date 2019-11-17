Бейрут, 17 ноября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Посольство США в Ливане заявило о поддержке акций протеста в стране, об этом 17 ноября сообщается на официальной странице дипломатического ведомства в социальной сети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«Мы поддерживаем граждан Ливана в их мирных демонстрациях и выражении национального единства», — отмечается в заявлении.

Напомним, акции протеста в Ливане начались 17 октября, причиной недовольства граждан стало решение правительства ввести дополнительные налоги.

Демонстрации привели сперва к отмене властями некоторых своих решений, а затем и к отставке правительства, произошедшей 29 октября.

Некоторые политические силы, в том числе и «Хезболла», обвиняли в поддержке протестов иностранные государства.