Минск, 17 ноября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента Белоруссии). Глава Белоруссии проголосовал сегодня, 17 ноября, на одном из избирательных участков в Минске.

President.gov.by Александр Лукашенко на избирательном участке

Уточняется, что Лукашенко проголосовал на избирательном участке, который расположен в здании Белорусского университета физической культуры. Стоит отметить, что Лукашенко традиционно голосует на этом избирательном участке.

Напомним, что выборы в Палату представителей национального собрания проходят по мажоритарной системе. Всего в Белоруссии 110 мажоритарных округов, от которых изберут 110 депутатов. Всего на депутсткие кресла претендуют 513 человек. По данным белорусских властей в списки избирателей включены 6,88 млн человек.