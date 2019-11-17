Тегеран, 17 ноября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В результате акций протеста в Иране были убиты 11 манифестантов, об этом 17 ноября сообщает Kurdistan24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Акции протеста проходят в основном в тех районах, в которых проживает курдское население.

Помимо погибших, свыше 90 человек получили ранения различной степени тяжести, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, акции протеста в Иране начались в пятницу 15 ноября. Причиной недовольства граждан стало решение властей поднять цены на бензин на 50%.