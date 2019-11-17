Лос-Анджелес, США, 17 ноября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Руководство американского потокового сервиса Quibi объявило о том, что к актерскому составу сериала «Только сейчас» присоединился легенда кино и телевидения обладатель премий «Эмми», «Золотой Глобус» и премии Британской академии Билл Мюррей, получивший признание благодаря «День Сурка», «Охотники за привидениями», «Королевство полной луны», «Академия Рашмор» и «Что знает Оливия». Драма повествует о юноше, жизнь которого переворачивается с ног на голову, когда тайна из его прошлого разрушает всяческие перспективы на будущее. Все, что ему остается — жить здесь и сейчас.

Sachyn Билл Мюррей

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступил двукратный обладатель премии «Оскар» Питер Фаррелли, подаривший миру «Зеленая книга», «Тупой и еще тупее», «Я, снова я и Ирэн», «Заводила» и «Осмосис Джонс». Команду исполнительных продюсеров возглавили Стив Голин, участвовавший в создании картин «Игра», «Вечное сияние чистого разума», «Век Адалин» и «Вавилон», и Джефф Окин, благодаря которому свет увидел «Мрачные небеса».

Главные роли исполнили Роб Янг, известный по «Меняющие реальность», «Наследники», «Форс-мажоры», «Касл» и «Сплетница», Алисса Милано, знакомая зрителям по картинам «Страх», «Коммандос», «Зачарованные» и «Анатомия страсти», Джимми Татро, снявшийся в «Американский вандал» и «Американская семейка», обладательница премии Берлинского кинофестиваля Дэрил Ханна, сыгравшая в «Спеши любить», «Уолл-стрит» и «Последний дон», и О’Ши Джексон-младший.