Хартум, 16 ноября, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Суд Судана планирует вынести приговор по делу бывшего президента страны Омара аль-Башира в декабре 2019 года, об этом 16 ноября сообщает Al Arabia.

U.S. Navy Омар аль-Башир

Вердикт будет объявлен 14 декабря, после того, как будут заслушаны показания всех свидетелей по указанному делу.

Омар аль-Башир обвиняется в коррупции, поводом к подобному обвинению послужила солидная денежная сумма, обнаруженная при обыске в его доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Судане начались массовые акции протеста, вызванные решением властей повысить цены на хлеб. Манифестации продолжились и привели к тому, что в апреле 2019 года военные свергли президента страны и заключили его под стражу.