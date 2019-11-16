Стамбул, Турция, 16 ноября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нужно отличать курдских террористов от курдского народа, об этом 16 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

U.S. Department of Defense Курдские бойцы

«Неправильно называть представителей Отрядов народной самообороны в качестве курдов», — подчеркнул Эрдоган, выступая на церемонии открытия социальных учреждений в Стамбуле.

Глава Турции отметил, что курдские повстанцы, сражающиеся с террористами в Сирии, сами являются террористами. Что касается курдского народа, то его Эрдоган определил как братский.

Как сообщало ИА REGNUM, Отряды народной самообороны обвиняются правительством Турции в связях с Рабочей партией Курдистана, сражающейся на протяжении 30 лет с властями страны за право обладания собственной автономией.