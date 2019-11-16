Москва, 16 ноября, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Известная российская исполнительница, бывшая участница женской поп-группы Serebro,ОльгаСерябкина стала главным героям YouTube-шоу «Алена, Блин!». В рамках этого шоу она поделилась подробностями судебного разбирательства с АндреемМалаховым из-за так называемого «рынка шкур», эскорт-агентства с инстаграм — знаменитостями.

Dmitry Rozhkov Ольга Серябкина

Она рассказала о непристойных предложениях солисткам Serebro и о последствиях расторжения контракта с продюсером МаксимомФадеевым.

По информации российского новостного агентства InterMedia, особое внимание Ольга уделила о взаимоотношениях певица с продюсером, о том, что она взяли паузу в общении.

Она также прокомментировала изменения в своей личной жизни и нежелание выставлять ее напоказ.