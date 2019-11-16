Санкт-Петербург, 16 ноября, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский провел экскурсию по центру Санкт-Петербурга для представителей министерств культуры иностранных государств, участвующих в работе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Виктор Васенин, Пресс-служба Минкультуры России Экскурсия с Владимиром Мединским

Маршрут пролегал по главным достопримечательным местам северной столицы. Так, министры и заместители министров культуры зарубежных стран имели возможность посетить Исаакиевский собор и его смотровую площадку, где Мединский рассказал об истории восстания декабристов в 1825 году.

«Я хочу, чтобы людям было интересно, многие из них первый раз в Петербурге», — отметил глава ведомства.

В завершении прогулки по городу Мединский отметил, что Санкт-Петербург — это европейский город и самое начало России, а чем дальше на восток от него, тем больше можно узнать о историко-культурном наследии России.

Напомним, экскурсии приняли участие более 20 представителей стран, среди которых чиновники Южной Кореи, Сербии, Турции, Северной Македонии, Абхазии, Бахрейна, Палестины и ряда других стран.