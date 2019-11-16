Краснодар, 16 ноября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. В кубанской станице Старовеличковская сегодня, 16 ноября, похоронили убитую в Санкт-Петербурге аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.

Марина Каширская ИА REGNUM Гвоздики

Тело аспирантки СПбГУ Ещенко, в убийстве которой обвиняется теперь уже бывший доцент этого университета Олег Соколов, родители накануне привезли из Петербурга в закрытом гробу.

По желанию родителей девушку похоронили в ее родной станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Здесь Анастасия родилась, выросла и закончила с отличием местную школу.

Отпевание покойницы прошло в местном Свято-Троицком храме. Похоронили ее на погосте при храме.

Местные жители шокированы зверским убийством Ещенко. Они отмечают, что девушка была талантливым, добрым, искренним человеком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября в Санкт-Петербурге. По данным следствия, 64-летний доцент Соколов стрелял в нее четыре раза. На следующий день он расчленил тело и начал по частям выбрасывать его в Мойку. Его самого и нашли в этой реке вместе с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки. Сам Соколов был пьян.

Сейчас Соколов арестован.