Коллекторы рассказали, как не оказаться в долговой яме
Москва, 16 ноября, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Коллекторы, ставшие кошмаром для ряда граждан России, дали совет заемщикам, как правильно брать кредиты. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» Александр Морозов.
Морозов рассказал, что для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением займа провести своеобразный «краш-тест», который заключается в том, чтобы попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.
«Когда заемщик видит на бумаге платеж 30 тысяч рублей, то ему трудно в ряде случаев понять и сопоставить свои возможности и силы платить именно эту сумму», — пояснил Морозов.
Также он отметил, что в идеале платеж по кредиту не должен превышать 30−40% от дохода.
Ну и, конечно, нужно внимательно читать все документы по кредиту, перед тем как их подписывать.