Москва, 16 ноября, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Коллекторы, ставшие кошмаром для ряда граждан России, дали совет заемщикам, как правильно брать кредиты. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» Александр Морозов.

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент).1842

Морозов рассказал, что для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением займа провести своеобразный «краш-тест», который заключается в том, чтобы попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.

«Когда заемщик видит на бумаге платеж 30 тысяч рублей, то ему трудно в ряде случаев понять и сопоставить свои возможности и силы платить именно эту сумму», — пояснил Морозов.

Также он отметил, что в идеале платеж по кредиту не должен превышать 30−40% от дохода.

Ну и, конечно, нужно внимательно читать все документы по кредиту, перед тем как их подписывать.