Амстердам, 15 ноября, 2019, 22:38 — ИА Регнум. О девятилетнем мальчике, который учится в Технологическом университете Эйндховена (Нидерланды), сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что вундеркинд Лоран Симонс родом из Бельгии. Он показал свои чрезвычайные способности ещё в школе и теперь, учась в техническом вузе, готовится защищать диплом бакалавра.

Ребёнок и в университете учится с опережением программы. Он специализируется на электротехнике и собирается получить учёную степень.