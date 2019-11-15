Тбилиси, 15 ноября, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 ноября вечером распространила заявление, касающееся событий, произошедших после провала конституционных изменений о переходе на пропорциональную избирательную систему. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Саломе Зурабишвили

Президент заявила, что ее главной заботой и требованием народа является сохранение стабильности. «Для парламентских выборов следующего года нам нужно максимальное спокойствие, чтобы проявить свободную волю и выбор народа», — предупредила Зурабишвили.

Глава государства поспешила заверить, что ни одна из избирательных систем (пропорциональная, мажоритарная и смешанная) не является более или менее демократичной. При этом Зурабишвили указала, что сожалеет о том, что инициатива о переходе к пропорциональной электроральной системе не была реализована на практике.

Президент выразила уверенность, что Грузия сумеет справиться со сложившейся ситуацией. Для этого глава государства призвала власть и оппозицию найти общий язык и создать условия для честных выборов.