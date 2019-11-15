Киев, 15 ноября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Важным для Украины назвал решение украинских властей узаконить разукрупнение «Нафтогаза» премьер-министр этой страны Алексей Гончарук в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Комментируя подписание 15 ноября украинским президентом закона об анбандлинге «Нафтогаза» — отделении деятельности по транспортировке природного газа, — Гончарук заявил:

«Наконец-то! То, что не могли сделать три предыдущих года, мы сделали за два месяца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект об анбандлинге «Нафтогаза» был принят украинскими депутатами в последний день октября. Глава государства Владимир Зеленский поставил подпись под документом спустя две недели.

Читайте подробнее:Зеленский подписал закон об отделении «трубы» от «Нафтогаза»