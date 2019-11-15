Москва, 15 ноября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали решение Министерства юстиции России о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, медиапроекта «Север.Реалии», передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы удовлетворены тем, что по материалам, представленным комиссией Госдумы, Министерством юстиции принято решение присвоить изданию «Север.Реалии» статус СМИ-иноагента», — заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

В комиссии были «неприятно удивлены тем, сколько нарушений законодательства допустили авторы материалов «Север.Реалии» всего за два месяца работы».

Особое возмущение обратившихся в комиссию, по его словам, вызвали попытки «Север.Реалии» привлечь внимание к идеям легализации наркотиков. СМИ, отметил депутат, также нарушало закон о выборах, «неоднократно проводя предвыборную агитацию, в том числе в «день тишины» и в единый день голосования».