Нарышкин: США могут расторгнуть договор СНВ-3
Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Нужно срочно активизировать укрепление обороны России, так как США могут расторгнуть договор СНВ-3, заявил 15 ноября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе в «Военмехе» (Санкт-Петербург).
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Нарышкин
«Печальная судьба ДРСМД с высокой долей вероятности ожидает и Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года».
Напомним, договор РСМД был расторгнут по инициативе Вашингтона. Руководство Соединённых Штатов и по поводу СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) не раз давали понять, что не хотят продлевать его.