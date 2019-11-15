Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Нужно срочно активизировать укрепление обороны России, так как США могут расторгнуть договор СНВ-3, заявил 15 ноября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе в «Военмехе» (Санкт-Петербург).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Нарышкин «Печальная судьба ДРСМД с высокой долей вероятности ожидает и Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года».

Напомним, договор РСМД был расторгнут по инициативе Вашингтона. Руководство Соединённых Штатов и по поводу СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) не раз давали понять, что не хотят продлевать его.