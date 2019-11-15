Нарьян-Мар, 15 ноября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе статус региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) присвоен двум предприятиям.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Контейнер с мусором

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, предприятиям предстоит проанализировать объёмы будущих работ, количество потребителей услуги по обращению с ТКО. А также направить соответствующую информацию для расчёта тарифов.

Известно, что тарифы для населения будут субсидироваться, однако в каком объеме — пока неясно. Региональный закон о субсидировании находится в разработке. После утверждения тарифа операторы приступят к заключению договоров на вывоз ТКО с собственниками отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в НАО будут введены в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс и установка термического обезвреживания твёрдых коммунальных отходов для полигона ТБО.