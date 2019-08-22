Нарьян-Мар, , 13:04 — REGNUM

До конца октября в Нарьян-Маре будут введены в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс и установка термического обезвреживания твёрдых коммунальных отходов для полигона ТБО.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации округа, процедура электронных торгов завершена. Контракт на поставку установки обезвреживания отходов будет заключен с единственным участником электронного аукциона — производителем ООО «Эко-Спектрум». Его стоимость составила 12,1 млн рублей.

Установка термического обезвреживания весом 22 тонны предназначается для сжигания твердых коммунальных, замазученных и нефтесодержащих отходов. Сгорание осуществляется с помощью горелок, работающих на дизельном топливе, с системой принудительной подачи дополнительного воздуха, в условиях воздействия высокой температуры, достигающей 900 градусов, и активной продувки кислородом. Очистка отходящих газов обеспечивается принудительным дожигом отходящих газов в камере сгорания с отдельной горелкой.

Мусоросортировочный комплекс построит ООО «Экостандарт», стоимость контракта — 4,7 млн рублей. Машина представляет собой конвейер для сортировки отходов — проходя по ленте, полезные фракции, подлежащие переработке, такие, как пластик, металл, картон, резина, стекло и другие поступают в зону хранения.

Непригодные для повторного использования отходы в процессе сортировки направляются в бункер-накопитель, который по мере заполнения транспортируется на утилизацию, либо на объект размещения.

Согласно условиям контракта, поставить оборудование в регион подрядчикам необходимо не позднее 31 октября 2019 года.