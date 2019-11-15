София, 15 ноября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Болгария направила российской компании «Газпром экспорт» официальный запрос о снижении ценового предложения по газу с начала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба государственного газового поставщика «Булгаргаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

»Булгаргаз» ЕАД информирует болгарских потребителей природного газа, что болгарская сторона запросила у ООО «Газпром экспорт» снижения цены на поставки в страну и большей гибкости поставок. Цель состоит в том, чтобы до конца 2019 года добиться изменения условий контракта, что привело бы к снижению цены поставок для Болгарии к 2020 году», — говорится в сообщении.

Подробностей о том, каких именно условий контракта добивается болгарская сторона и на какое снижение цены рассчитывает, в пресс-релизе не приводится. В месте с тем «Булгаргаз» сообщает о планах понизить цены на природный газ в Болгарии на 0,71% с января 2020 года. Своё предложение по новым ценам «Булгаргаз» намерен внести в Комиссию по энергетическому и водному регулированию (КЕВР) до 11 декабря.

Следует отметить, что в преддверии запуска газопровода «Турецкий поток» Болгария существенно снизила закупки российского газа. Так, согласно отчёту «Булгаргаза», за первые три квартала 2019 года «Газпром экспорт» поставил в страну 1,89 млрд кубометров голубого топлива, что на 330 млн кубометров или 14,58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия продолжает быть главным поставщиком газа в Болгарию, тем не менее доля российского газа в общем объёме болгарского импорта сократилась с 99,2% в прошлом году до85,59% в текущем в результате наращивания Софией закупок газа из альтернативных источников.