Москва, 15 ноября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерегает от усиления Турции, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

A.Savin Владимир Жириновский

«Сейчас укрепление Турции, усиление её самостоятельности нам выгодно, но через 20 лет ситуация может измениться. В долгосрочной перспективе Эрдоган хочет воссоздать Османскую Империю, Великий Туран. Европа к тому времени может уже рассыпаться, а на юге у нас появится мощный самостоятельный игрок с интересами экспансии на север. Нужно ли нам это?» — рассуждает Жириновский.

Парламентарий напомнил, что Турция готова выйти из НАТО — это последний козырь президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Более того, он готов передать России базу Инджирлик, указал депутат.

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