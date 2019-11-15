Москва, 15 ноября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский по факту таковым не является и не способен влиять на ситуацию в стране. Об этом 15 ноября заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский превращается в «фейкового» президента, реальную ширму. Силовые структуры от отдал Арсену Авакову (глава МВД Украины, — прим.), неонацисты под контролем Авакова. Правительство отдал людям Джорджа Сороса (американский финансист, — прим.), «Нафтогаз» отдал американцам. А он за что отвечает?» — отметил Марков.

Не случайно на Украине так активно обсуждают видео с Зеленским, где он демонстрирует свой голый торс в спортзале, считает Марков. Украинцы обратили внимание, что их президент побрил грудь. Именно это и является возможно единственным самостоятельным решением Зеленского на посту президента, предположил политолог.

«Миллионы людей сидят и гадают, зачем он побрил грудь. Это единственное, что он может сделать. Нормандский формат провести не может, газ не может, нацистов убрать не может, ввести нормальные условия для русского языка не может, только грудь может побрить», — заявил Марков.