Москва, 15 ноября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В России экспортная пошлина на нефть с 1 декабря повысится на $2,2, до $90,5 за тонну, говорится 15 ноября в сообщении Министерства финансов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Пошлина на высоковязкую нефть вырастет до $9 с $8,8 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до $27,1 за тонну, на темные — до $90,5. Пошлина на экспорт бензина повысится до $27,1, прямогонного (нафта) — с $48,5 до $49,7 за тонну.

«Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Минфин прогнозировал повышение экспортной пошлины на нефть в России на $3,7 — до $137,5 за тонну. При этом, по расчётам ведомства, пошлина на высоковязкую нефть должна была повыситься до $22,7.

Читайте также: Экспортная пошлина на нефть в России повысится с 1 октября