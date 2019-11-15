Астана, 15 ноября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил снять с повестки дня вопрос о введении налога на безналичные денежные переводы. Об этом 15 ноября написал на своей странице в Facebook помощник президента Маулен Ашимбаев.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Он напомнил, что 14 ноября глава государства провел совещание по вопросам развития Акмолинской области. В рамках совещания президент отметил, что проблема банковских переводов требует тщательной проработки госорганами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что совместно с Kaspi банком планируется запустить пилотный проект по автоматическому заполнению и отправки налоговой отчетности предпринимателей.