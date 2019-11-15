Москва, 15 ноября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Уровень выявляемости по туберкулёзы в России достиг более 98%. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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«Сейчас развили как никто профилактическое направление, вакцинацию массовую. Мы больше всех бесплатно тестируем на социальные инфекции. По туберкулёзу у нас показатель выявляемости самый высокий в мире — более 98%. Это позволило нам резко снизить заболеваемость в два раза туберкулёзом, а смертность в три раза. Сейчас наш опыт являетсяя самым передовым в мире», — заявила Скворцова.