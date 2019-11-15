Краснодар, 15 ноября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Ключи от долгожданных квартир дольщикам ЖК «Новая Энка» в Краснодаре начнут выдавать в конце ноября, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе администрации края по итогам заседания межведомственной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство

Жилищный комплекс на ул. Покрышкина, 2/3 должны были сдать ещё в начале 2017 года. Однако сначала строители не уложились в срок, а когда в 2018 году дом всё же достроили, выяснилось, что новый комплекс не могут подключить к газораспределительным сетям. На данный момент, сообщил на совещании мэр Краснодара Евгений Первышов, заключение органа государственного строительного надзора и акт ввода объекта выданы, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы, подбирается управляющая компания. Ключи дольщикам обещают выдать в конце ноября.

На данный момент в реестре долгостроев Краснодарского края остается 64 дома. Как отмечалось, в феврале 2020 года планируется сдача ЖК «Территория счастья», для ЖК «Черкасский» найден инвестор, решается вопрос по подключению ЖК «Алтайский» к газоснабжению, ЖК «Суворовский» в Новороссийске — к электросетям.