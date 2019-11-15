Москва, 15 ноября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева (КПРФ) выступила против фиксации конкретной суммы алиментов на уровне закона, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Она сообщила о том, что в Госдуме находится законопроект, которым предлагается закрепить определенную сумму в качестве уплаты алиментов.

«Это тоже нельзя делать, потому как твердая плата — это все зависит от зарплаты, одни могут от большой зарплаты платить, может быть, 15 тыс. другие с этих 15 должны все 15 отдать. Это тоже должен решать суд», — полагает парламентарий.

Ряд депутатов Госдумы предложил утвердить минимальный размер алиментов на содержание детей на уровне регионального прожиточного минимума.