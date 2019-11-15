Якутск, 15 ноября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Катастрофическую убыль населения РФ, которую не может компенсировать даже миграция из стран СНГ и законы упрощающие иностранцам получить российское гражданство трудно не замечать, но демографической катастрофы пока нет, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

Gaetano Bellei. Дедушка и внучка

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«Говорить о демографической катастрофе рано. Это новая демографическая яма, связанная с демографической ямой лихих 90-х годов прошлого столетия и веяние современных тенденций на поколение Z — детей родившихся в это время, которое вступило в период активного деторождения. Следует учесть, что в разных регионах страны этот процесс противоречив: есть регионы, где существует естественный прирост населения, это кавказские республики и Якутия. А вот в других регионах Дальнего Востока, действительно происходит катастрофическая убыль населения, которую не может компенсировать даже миграция извне страны и законы упрощающие последним получить российское гражданство», — считает эксперт.

Юрий Данилов предлагает три способа государственного влияния на демографию, впрочем они не новы и всем известны.

«Рожать. Женщинам, в том числе и чиновницам. Государством для стимулирования рождаемости приняты достаточные меры. Улучшить качество здравоохранения, не на словах уже, а в реальности, снизить смертность от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. Применять строже наказание за пьянство за рулём — в автомобильных авариях, совершённых пьяными водителями ежегодно гибнут десятки тысяч людей», — добавил независимый аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению зампреда комитета Госдумы РФ по охране здоровья Леонида Огуля («Единая Россия»), демографические проблемы России лежат в русле мировых тенденций, и решать их следует комплексно.