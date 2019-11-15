Омск, 15 ноября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника, провалившегося под лёд в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река Омь. Омск

По факту гибели в реке Омь восьмилетнего мальчика возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, днём 14 ноября второклассник утонул в Оми, провалившись под тонкий лёд недалеко от берега. В момент происшествия отец мальчика был на работе, а мать находилась в больнице на стационарном лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области с огромной оторвавшейся льдины спасли рыбака.