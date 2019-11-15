Москва, 15 ноября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Даже работая с большими перегрузками, большинство российских врачей не получают зарплаты в 79 тысяч рублей, считает сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о том, что российские врачи с высшим образованием получают в среднем 79 тысяч рублей в месяц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«Это средние цифры. В расчёте не на ставку, а со всеми переработками врачей, их работой свыше всех норм трудовой нагрузки. Врачи в России чаще всего работают на полторы, две, а иногда и на три ставки. Ещё один вид дополнительной нагрузки, когда те же самые врачи и остальной медперсонал берут на себя исполнение обязанностей отсутствующих коллег, — сказал Коновал. — С учётом всего этого можно предположить, что все медработники трудятся с двойной нагрузкой. И когда Скворцова говорит про то, что средняя зарплата врача в РФ составляет 79 тысяч рублей, это выглядит как очень сильное искажение и введение в заблуждение. Зарплата — это зарплата на ставку. А если вы работаете на двух-трёх работах, то это уже не зарплата, а общий заработок».

Подытоживая сказанное, представитель профсоюза заявил, что подавляющее большинство врачей, даже перерабатывая, не видит таких зарплат, о которых заявила министр. Чаще всего их зарплаты в полтора-два раза меньше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда. Кроме того, она сказала, что в РФ средний показатель зарплаты у врача 79 тысяч рублей.