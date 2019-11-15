Москва, 15 ноября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Процесс ликвидации ФАПов и сельских врачебных амбулаторий происходил в России начиная с 1991 года и был остановлен лишь в 2014-м. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«Если с 1991 года по 2014 год было более 16 тыс. уничтожено ФАПов и сельских врачебных амбулаторий — то есть 90-е годы и 2000-е, они усугубили тот износ материальный, который копился последние десятилетия… вот с 2016 года мы построили новых 2400 объектов», — заявила Скворцова.

«Мы впервые создали выездные формы работы для малонаселённых пунктов, где проживает менее 100 человек, где невозможно сделать стационарную медицинскую точку. И сейчас уже 3800 бригад мультидисциплинарных просто по графику объезжают эти малонаселённые пункты», — подчеркнула она.