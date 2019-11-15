Южно-Сахалинск, 15 ноября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. На Сахалине из-за сильной метели закрыты два участка региональных трасс. Не ходят междугородние автобусы, отменены рейсы в аэропортах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бродский И. И. Зима

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Движение по Холмскому и Ловецкому перевалам обеспечено.

Задержаны до улучшения погоды авиарейсы в Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Курильск. До 18:45 по местному времени задержан рейс «Аэрофлота» в Москву. Задерживаются рейсы из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Москвы.

В связи с сильной метелью отменено движение пригородных поездов на маршруте Холмск — Томари и Томари — Холмск.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за циклона прервано морское сообщение между Сахалином и Курилами, а также остановлена работа паромной переправы Ванино — Холмск.