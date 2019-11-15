Москва, 15 ноября, 2019, 06:57 — ИА Регнум. Российские врачи с высшим образованием получают в среднем 79 тысяч рублей в месяц, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

По её словам, сегодня в России отсутствует отраслевая система оплаты труда, поэтому уровень доходов врачей «определяют даже не регионы, а работодатели». Скворцова отметила, что такой подход нуждается в пересмотре, поэтому президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в трудовой кодекс и передать полномочия определять необходимость создания отраслевых систем из Минтруда в Минздрав.

Напомним, в июле 2019 года Росстат сообщал, что в первом полугодии 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей.

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