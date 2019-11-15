Ла-Пас, 15 ноября, 2019, 06:31 — ИА Регнум. Три недели политического кризиса в Боливии обернулись потерями бизнеса и промышленности в размере не менее $1,1 млрд (примерно 70 млрд рублей), говорится в отчёте Национальной промышленной палаты. Об этом 14 ноября пишет газета La Razon.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Прокомментировавший ситуацию глава палаты Ибо Бласицевик отметил, что новые власти Боливии должны дать бизнесу понять, что страна по-прежнему сохраняет инвестиционную привлекательность.

«Новое правительство должно гарантировать нам безопасность, чтобы мы продолжили работу», — сказал Бласицевик.

Напомним, после отставки 10 ноября президента Боливии Эво Моралеса и большинства министров страна погрузилась в хаос. Временно исполняющей обязанности главы государства стала представитель оппозиции — вторая вице-спикер сената Жанин Аньес.

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