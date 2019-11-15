Якутск, 15 ноября, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Более чем на 400 млн рублей планируют сократить финансирование санавиации Якутии в 2020 году, соответственно уменьшится и количество вылетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pskov.ru Санитарный вертолёт

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По информации пресс-службы Госсобрания Якутии, депутаты обсудили ситуацию с обеспечением санитарной авиации и считают важным её сохранить.

По госпрограмме по здравоохранению в 2020 году запланировано уменьшение финансирования на 415,947 млн рублей, что приведёт к значительному сокращению числа санитарных рейсов.

«В Якутии 13 из 34 районов относятся к арктическим. Среднее расстояние от центральной районной больницы до врачебной амбулатории или ФАПа — в среднем100 км. В более чем 200 населённых пунктах оказание экстренной медицинской помощи возможно только с использованием санитарной авиации», — пояснили депутаты.

Депутаты предложили сохранить финансирование санавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился об ускорении строительства площадок для санитарной авиации в регионах.