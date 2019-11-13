Санниково, , 09:21 — REGNUM Строительство площадок для санитарной авиации в российских регионах должно быть ускорено. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 ноября на совещании в Алтайском крае.

По его словам, ситуация должна быть изучена, и, где это возможно, строительство площадок — ускорено. Площадки нужно привязать к медучреждениям. Соответствующее поручение будет дано, добавил глава правительства.

Медведев отметил, что вопрос с санавиацией актуален для сибирских и дальневосточных регионов, где населенные пункты отдалены друг от друга. В 2019 году санавиация выполнила 6,5 тыс. вылетов, в медучреждения доставлены почти 9 тыс. человек, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября премьер-министр РФ прибыл в алтайское село Санниково. Оно выбрано площадкой для совещания по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни жителей села в рамках реализации нацпроектов.

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