Благовещенск, 15 ноября, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Директор частной охранной организации «Сириус-А», которая осуществляла охрану колледжа в Благовещенске, был задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. У следствия сразу возникло много вопросов к структуре, которая осуществляла охрану Амурского колледжа, в частности, речь шла об отсутствии у охранника документов, разрешающих ему заниматься данным видом деятельности. В этой связи был задержан Сергей Андрющенко — числящийся генеральным директором ООО ЧОО «Сириус-А», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Victor Арест

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Из открытых источников об этой компании известно, что создана она была в 2016 году, уставной капитал составляет 252 тыс. рублей, учредителями являются три физических лица, в том числе задержанный гендиректор. В организации отмечается нулевая фондовооруженность и зависимость от дебиторской задолженности. Среднесписочное количество сотрудников организации в 2018 году составляло 4 человека. Согласно открытой информации, организация ранее охраняла Благовещенскую городскую клиническую больницу, по договору на общую сумму 775 тыс. руб., предоставив котировочную заявку по цене, устроившей заказчика.

Ветеран МВД полковник милиции в отставке Дмитрий Коломенский считает, что при таких характеристиках организации она по определению не могла в должной мере исполнять свои обязательства.

«Мы же понимаем, что подобные организации, в которых официально числится всего четыре человека, для того чтобы заполучить контракт, будут демпинговать ниже любой здравой цены. В итоге они выигрывают тендер, но для того, чтобы принести собственнику хоть какую-то прибыль, компания должна исключить целый ряд необходимых затрат. Например, как часто бывает в подобной ситуации, в организации числится всего два-три охранника с лицензиями, и они подаются во все «проверочные» списки, но на самом деле на посты выставляются люди, порой даже не имеющие трудовых договоров с охранным предприятием. ЧОП выдаёт им форму, значок, дубинку, и платит совершенный мизер. Можно только представить, какой контингент в итоге занимается реальной охраной», — рассказал ветеран.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске студент пришёл в Амурский колледж с охотничьим ружьём и открыл стрельбу в аудитории, убив одного сокурсника и ранив ещё троих учащихся, после чего покончил с собой.