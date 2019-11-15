Ла-Пас, 15 ноября, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что лидеры «Движения к социализму» экс-главы республики Эво Моралеса не будут допущены к выборам, однако такая возможность будет у его сторонников. Об этом 14 ноября пишет газета El Mundo.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес и боливийские военные

«С этого момента «Движение к социализму» располагает всеми правами на участие во всеобщих выборах», — сказала Аньес.

Запрет, по её словам, относится только к Моралесу и бывшему вице-президенту Боливии Альваро Гарсиа.

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Как сообщало ИА REGNUM, по решению конституционного суда Боливии глава государства может избираться на руководящие посты в стране неограниченное число раз. Ранее Аньес заявляла, что намерена аннулировать это решение.