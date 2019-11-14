Ла-Пас, 14 ноября, 2019, 23:40 — ИА Регнум. В Боливии переходное правительство под руководством Жанин Аньес и члены парламента от партии Эво Моралеса «Движение к социализму» сели за стол переговоров, чтобы «вернуть стране мир». Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Флаг Боливии

«Мы за столом переговоров, мы верим, что в страну возможно вернуть мир», — заявил глава аппарата врио президента Херхес Хустиниано. В диалоге участвуют делегаты правительства Аньес и парламентарии — представители партии бывшего президента Моралеса.

Беспорядки в Боливии продолжаются уже четыре недели. С новой силой они вспыхнули после государственного переворота, в результате которого в отставку ушёл и покинул страну президент Эво Моралес.