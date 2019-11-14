Санкт-Петербург, 14 ноября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Мордовия по итогам ежегодного рейтинга Минкульта России вошла в число 10 лучших регионов страны по темпам развития культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Пресс-служба правительства Мордовии Диплом

Церемония награждения состоялась в рамках заседания Координационного совета по культуре на VIII Международном культурном форуме, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Главе минкультуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Анатолию Чушкину диплом вручил лично министр культуры России Владимир Мединский.

ИА REGNUM напоминает, VIII Санкт-Петербургский культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября на нескольких городских площадках, он включает в себя как Профессиональный, так и Общественный поток, открытый для всех поклонников культуры. Торжественная церемония открытия прошла в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа.