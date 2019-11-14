Бразилиа, 14 ноября, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Лидеры группы БРИКС — Жаир Болсонару, Владимир Путин, Нарендра Моди, Си Цзиньпин и Сирил Рамафоса призвали к скорейшему завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и ее принятию Организацией Объединенных Наций. Об этом сказано в декларации, принятой по итогам XI саммита глав государств БРИКС. Текст декларации опубликован на официальном сайте президента России.

Kremlin.ru Участники встречи лидеров БРИКС

Лидеры стран БРИКС настоятельно призывают к объединению усилий по борьбе с терроризмом под эгидой ООН и в соответствии с нормами международного права.

В декларации подчеркивается, что ведущую роль в борьбе с терроризмом играют государства и их компетентные органы. При этом для эффективной борьбы с терроризмом необходим комплексный подход.

«Мы напоминаем об обязательстве всех государств предотвращать финансирование террористических сетей и террористических актов, в том числе с их территории», — сказано в декларации.

Кроме того, главы стран БРИКС призывают как можно быстрее завершить работу над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом, а также принять её в Организации Объединенных Наций.