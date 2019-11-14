Анкара, 14 ноября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп никак не отреагировал на возврат скандального письма, которое он написал президенту Турции. Об этом 14 ноября сообщил журналистам турецкий президент Реджеп Эрдоган.

U.S. Department of State Реджеп Эрдоган

Напомним, речь идёт о письме Трампа Эрдогану, вызвавшем нешуточный скандал в Анкаре.

В частности, 9 октября, в день начала турецкой военной операции в северных районах Сирии, Трамп направил Эрдогану письмо, в котором без соблюдения общепринятых дипломатических приличий рекомендовал президенту Турции «не быть дураком».

«Я вернул ему это письмо, никакой реакции это не вызвало», — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Вашингтоне прошла встреча президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.