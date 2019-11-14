Не будь дураком. Эрдоган рассказал, как вернул Трампу скандальное письмо
Анкара, 14 ноября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп никак не отреагировал на возврат скандального письма, которое он написал президенту Турции. Об этом 14 ноября сообщил журналистам турецкий президент Реджеп Эрдоган.
Напомним, речь идёт о письме Трампа Эрдогану, вызвавшем нешуточный скандал в Анкаре.
В частности, 9 октября, в день начала турецкой военной операции в северных районах Сирии, Трамп направил Эрдогану письмо, в котором без соблюдения общепринятых дипломатических приличий рекомендовал президенту Турции «не быть дураком».
«Я вернул ему это письмо, никакой реакции это не вызвало», — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Вашингтоне прошла встреча президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.