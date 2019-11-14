Анкара, 14 ноября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. По заявлениям Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана почти невозможно сделать вывод, договорились ли они о чем-нибудь, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 14 ноября, комментируя высказывания президентов США и Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что на встрече с Эрдоганом обсуждались в том числе и вопросы закупки Турцией российских комплексов С-400.

«Достаточно сложно сказать, привели ли к чему-то конкретному переговоры Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана — по крайней мере из их слов практически ничего не следует, разве что готовность президента Турции «откупиться» от сделки по С-400 покупкой американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Однако таковые мысли высказывались и ранее. К тому же необходимо учитывать достаточно низкую договороспособность лидеров обеих стран и склонность к нарушению достигнутых договоренностей.

В этом свете вполне вероятно затягивание этой истории и даже разрешение её уже следующей американской администрацией.

А с другой стороны, с американской стороны был некий реверанс в сторону Турции — Сенат заблокировал резолюцию о признании Геноцида армян в Османской империи, которая была ранее одобрена нижней палатой (что вполне может объясняться политическим давлением на Анкару)», — отметил Леонид Нерсисян.