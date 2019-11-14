Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Почти половина жителей Ростовской области — 48,5% — прошла вакцинацию от гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

По последним данным, против гриппа привито 2 млн 45 тыс. 560 человек.

В целом заболеваемость ОРВИ на Дону ниже эпидемического порога. Так, в период с 4 ноября по 10 ноября 2019 года в Ростовской области было зарегистрировано более 9,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 44,4% ниже эпидемического порога. В Ростове-на-Дону было зарегистрировано более 2,8 тыс. заболевших, что ниже на 44,1% эпидпорога.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону из-за вспышки пневмонии на карантин закрыта одна из школ, расположенная в Советском районе.