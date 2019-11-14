Москва, 14 ноября, 2019, 16:26 — ИА Регнум. За последние 30 лет число подростковых суицидов в мире выросло на 30%. Если отбросить отстраненные рассуждения о том, что стало спусковым механизмом для увеличения числа трагических случаев и сконцентрироваться на решении проблемы, то в основе суицидального поведения детей лежат три основные причины, с которыми можно и нужно работать: возрастной максимализм, просчеты родителей и педагогов и давление коллектива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявила психолог Анна Гусева.

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По ее словам, дети уходят из жизни по разным причинам.

«В моей практике большинство подростков с суицидальными мыслями приходили из тех семей, в которых были непростые отношения с родителями, причем, если присутствовали и непонимание с родителями, и сложности в коммуникации в коллективе, то у таких подростков в 50% случаев возникали подобные мысли», — пояснила Гусева.

Естественно, встает вопрос и о том, что делать родителям, педагогам, как не допустить распространения суицидального поведения в подростковой среде. Родителям необходимо выстраивать более теплые и доверительные отношения в семье: ребенок должен чувствовать свою нужность, надо уважать его права и интересы, ни в коем случае не подрывать самооценку, подчеркнула психолог.

«Школьным педагогам, спортивным тренерам и другим взрослым, работающим с детьми, стоит, помимо уважения к подросткам со своей стороны, еще и в полной мере контролировать ситуацию в подростковых коллективах. Это не просто, но нужно. Именно невнимание к тому, что происходит в школьных и дворовых компаниях, часто и приводит к разного рода трагедиям», — считает Анна Гусева.

Она также отметила, что следует осторожнее подходить к контролю над личными страницами ребенка в соцсетях и его перепиской. Иначе при неаккуратных действиях эффект может быть отрицательным.

«Ребенок просто заведет фейковый аккаунт, будет скрывать переписку, и ситуация может стать куда хуже. Поэтому границы приватности также стоит соблюдать», — резюмировала психолог.