Москва, 14 ноября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Москва должна стать активным участником развития сельскохозяйственных ферм внутри города. Об этом 14 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре фабрики по производству зелени и салатов на Каширском шоссе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Ферма на месте табачной фабрики

«Уникальное производство в Москве. В Москве производят всё что угодно, но то что в Москве выращивают салаты — это удивительный проект. По мощностям и технологиям это самый крупный проект в мире по производству такого рода продукции», — отметил Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что ранее на этом месте располагалась табачная фабрика. Данный объект создавал экологические проблемы, на что жаловались местные жители.

«Удалось её закрыть и появилась эта фабрика. Фабрика не только по производству зелени, но и по производству кислорода, потому что она выделяет столько же кислорода сколько и средний парк Москвы. Это совсем не игрушка — это серьёзное производство, которое может в перспективе закрыть порядка 40% потребления зеленых салатов в Москве», — сказал Собянин.