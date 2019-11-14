Тверь, 14 ноября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительства Ржевского мемориала Советскому солдату — 14 ноября вместе с заместителем министра культуры РФ Николаем Овсиенко, государственным секретарём Союзного государства Григорием Рапотой и директором Музея Победы Александром Школьником глава региона побывал на строительной площадке мемориала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал на площадке строительства Ржевского мемориала

«Темпы и качество работ очень высокие, это соответствует высокому статусу объекта. Все участники процесса работают воодушевлённо, строительство мемориала является значимым для всех нас. Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни. Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран», — отметил Игорь Руденя в беседе с журналистами.

Обустройство инженерных коммуникаций, которые взяла на себя Тверская область, на данный момент выполнено. Сейчас, в соответствии с графиком, на площадку поставляются элементы электроосвещения, ведётся укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.

В ходе визита в Ржевский район губернатор также ознакомился с ходом ремонта дороги от деревни Хорошево до трассы М-9 «Балтия». Игорь Руденя дал поручение продлить участок ремонта до площадки Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Калининский фронт» — с 2019 года основной лагерь экспедиции располагается вблизи площадки мемориала.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Идею поддержал президент России Владимир Путин. На 10-метровом восьмигранном холме будет установлена 25-метровая фигура монумента скульптора Андрея Коробцова — на данный момент ведётся отливка бронзовых элементов памятника, готово уже 80% частей скульптуры. Также на площадке смонтирован силовой несущий каркас памятника, произведена установка анкерной группы для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом и контрольная сборка каркаса, он полностью готов к монтажу бронзовых элементов. На бетонных стенах в основании кургана будут закреплены стальные листы, на которых будут выбиты имена 17 660 красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы. Открытие мемориала состоится в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.