Москва, 14 ноября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14 ноября прокомментировал трагедию в колледже в Амурской области, где 19-летний учащийся открыл стрельбу.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

На заседании правительства России Медведев заявил, что не может «не упомянуть об одном трагическом происшествии, которое произошло в колледже в Амурской области».

«К сожалению, это не первый раз, и, несмотря на принимаемые меры, такие происшествия происходят», — обратился он к членам правительства.

Премьер-министр отметил, что акценты в случившемся будут расставлены следствием, будут определены меры вины тех, «кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечение безопасности».