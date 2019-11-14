Красноярск, 14 ноября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Красноярские аграрии установили рекорд по урожайности зерновых и картофеля за всю 85-летнюю историю края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, Красноярский край также в очередной раз стал лидером по сбору зерновых среди российских регионов к востоку от Урала.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

Средняя урожайность составила 26,4 центнера с гектара, но у рекордсменов гораздо больше. Так, в ЗАО «Назаровском» этот показатель составил 55,6 центнера, в хозяйствах «Солгон» и «Искра» — 48,7 и 46,9 центнера с гектара соответственно.

«Урожайность картофеля в этом году 184,5 центнера с гектара. Это наивысший показатель по сбору «второго хлеба» с одного гектара за всю историю земледелия в регионе», — отметили в правительстве края.

По словам губернатора Александра Усса, стабильно высокие показатели урожайности являются заслугой и показателем профессионализма селян, а также эффективного сотрудничества науки, бизнеса и власти.

«Более 26 центнеров с гектара в бункерном весе — это абсолютный исторический рекорд Красноярского края и самый высокий показатель по всем регионам страны от Урала до Дальнего Востока», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером по валовому сбору зерна в Центральном федеральном округе стала Курская область. Там средняя урожайность кукурузы превысила 89 центнеров с гектара, а в Черемисиновском районе — более 125 центнеров.

Читайте также:

Курская область стала лидером ЦФО по урожаю зерна

В Якутии не знают, куда сбыть большой урожай зерновых