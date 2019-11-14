Новосибирск, 14 ноября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области узаконен статус 39 дольщиков по ул. Тульская. Сделано это под контролем министерства строительства с теми, кто заключил предварительные договоры с ООО «Стройцентр». Сейчас с ними ведётся заключение договоров на предоставление жилья. В ближайшее время ещё 32 человека будут включены в Реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Согласие на получение квартир по данному алгоритму дали 245 граждан, 44 дольщика уже заключили договоры долевого участия.

Как уточнили в правительстве области, работу по восстановлению нарушенных прав дольщиков Минстрой продолжает совместно с мэрией Новосибирска.

В министерстве строительства Новосибирской области отметили, что сейчас в мэрии Новосибирска рассматривается вопрос о снижении размера доплаты со стороны физических лиц при решении вопроса о предоставлении им жилых помещений — с существующих 18% до 15,2% от стоимости жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирские дольщики намерены выйти на бессрочную голодовку из-за бездействия властей. Начало голодовки запланировано на 22 ноября.