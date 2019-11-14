В Новосибирской области десятки обманутых дольщиков узаконили свой статус
Новосибирск, 14 ноября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области узаконен статус 39 дольщиков по ул. Тульская. Сделано это под контролем министерства строительства с теми, кто заключил предварительные договоры с ООО «Стройцентр». Сейчас с ними ведётся заключение договоров на предоставление жилья. В ближайшее время ещё 32 человека будут включены в Реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласие на получение квартир по данному алгоритму дали 245 граждан, 44 дольщика уже заключили договоры долевого участия.
Как уточнили в правительстве области, работу по восстановлению нарушенных прав дольщиков Минстрой продолжает совместно с мэрией Новосибирска.
В министерстве строительства Новосибирской области отметили, что сейчас в мэрии Новосибирска рассматривается вопрос о снижении размера доплаты со стороны физических лиц при решении вопроса о предоставлении им жилых помещений — с существующих 18% до 15,2% от стоимости жилья.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирские дольщики намерены выйти на бессрочную голодовку из-за бездействия властей. Начало голодовки запланировано на 22 ноября.